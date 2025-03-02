شيخ أسطوات حرفة التكفيت: مهنة بدأت في العراق ومصر طورتها بإدخال الفضة

أكد عم حسن، شيخ أسطوات حرفة التكفيت في مصر، ان مهنة تكفيت النحاس بدأت في العراق، مشيرا إلى أن تلك المهنة عندما أتت لمصر تم العمل على تطويرها، وتم إدخال الفضة على النحاس.

وقال عم حسن، خلال لقاء له لبرنامج “باب رزق”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مهنة النحاس دخلت إلى مصر منذ أكثر من600 عام، مؤكدا أنه خلال عصر المماليك كان العمل يتم على الفضة، وبعدها تم إدخال النحاس عليه

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فكرة مصرية أصيلة

وتابع شيخ أسطوات حرفة التكفيت في مصر، أن تطعيم الفضة بالنحاس هي فكرة مصرية أصيلة، مؤكدا أن ورش النحاس تقع في منطقة الجمالية والدرب ألأحمر.