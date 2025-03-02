في لفتة إنسانية.. عمرو الليثي يدعم الحاجة سيدة بـ 7 آلاف

وسط أجواء تضامنية تعكس روح العطاء، التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بالسيدة سيدة خلال برنامجه "أجمل ناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم".

وخلال اللقاء، روت الحاجة سيدة جانبًا من معاناتها اليومية، حيث تعاني من مرض في القلب وتضطر للعيش بجوار فرشتها في الشارع. كما أوضحت أنها تعول ابنًا مصابًا بخلل كهربائي في المخ، وتعتمد على بيع بعض السلع البسيطة لكسب قوت يومها، مؤكدة رضاها بقضاء الله رغم التحديات التي تواجهها قائلة: "أي قرش يجيلي رضا، وأنا راضية والحمد لله".

تأثر الليثي بكلماتها ووجه لها الشكر على صبرها وكفاحها، مقدمًا لها دعمًا ماليًا بقيمة ٧ آلاف جنيه لمساعدتها على مواجهة صعوبات الحياة.

يُذكر أن برنامج "أجمل ناس" يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان على شاشة الحياة، حيث يقدم جوائز مالية قيمة للمواطنين في مختلف المحافظات المصرية، كما يجوب القرى والمدن والشوارع لتحقيق أمنيات الناس عبر "سيارة المفاجآت"، في مبادرة تهدف إلى رسم الابتسامة على وجوه الأهالي ودعمهم في حياتهم اليومية.

يُذاع البرنامج يوميًا في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً بعد الإفطار، مع إعادة الحلقة في الساعة ٤:٤٥ فجرًا قبل أذان الفجر، على شاشة قناة الحياة.