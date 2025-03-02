الضرائب تنبه الممولين إلى معايير تقديم طلبات رد ضريبة القيمة المضافة

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، تقريرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لتوعية الممولين بتقديم طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة.

ونبهت المصلحة، في التقرير على صفحتها الرسمية، الممولين، إلى ضرورة العلم بأنه اعتبارا من يوليو 2023، بدأت الضرائب في عدم قبول أي فواتير ورقية كدليل على طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.



وأوضحت المصلحة أنه في حالة تقديم الطلبات الورقية؛ ستكون «محل رفض» من قبل «الضرائب».

استفسارات الممولين من مصلحة الضرائب

نشرت مصلحة الضرائب عبر موقعها الرسمي، المستندات التي يمكن للممول الاطلاع عليها لرد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الاستفسارات والتساؤلات التي يقدمها كل ممول لقبول طلباته.