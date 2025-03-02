رابطة الأندية تعلن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى الممتاز، كما حددت موعد إقامة المباريات خلال شهر رمضان.

وأكد أحمد دياب رئيس الرابطة أن انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري أيام 11و 12و 13 مارس من الشهر الجاري.

وأضاف أحمد دياب، في تصريحات إذاعية اليوم، "لا توجد قرعة للدور الثاني، نحن في انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا، حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية".

وأبدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية رضاه التام عن دوره في منصبه حتى الآن، موضحاً أنه مازال يمتلك العديد من الأفكار الهادفة التي تهدف إلى تطوير الكرة المصرية.

وواصل دياب خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة قائلاً: "نرغب في زيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن هناك أفكارا قوية ودراسات كثيرة من أجل دعم وزيادة الإستثمار في الأندية الشعبية وسوف ترى هذه الأفكار النور خلال ستة أشهر.