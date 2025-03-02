جلسة أخيرة ببن محمد شوقي وأكرم توفيق لحسم مستقبله مع الأهلي

يعقد محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي جلسة أخيرة في الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف أكرم توفيق لاعب الوسط من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بناء علي طلب وكيله .



ويرغب محمد شوقي في معرفة تحركات اللاعب لإنهاء توقيعه علي اتفاق مع الشمال القطري للأنتقال اليه في الموسم المقبل.



وسيحسم شوقي في الجلسة الموقف النهائي لأكرم توفيق سواء من البقاء وحل أزمته مع الشمال القطري أو صرف النظر تماماً عن الامر.

وعاد الفريق الأحمر للتدريبات مساء اليوم إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء في الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري.