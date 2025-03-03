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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدرها التريند| طريقة عمل كنافة بالبستاشيو

طريقة عمل كنافة بالبستاشيو
طريقة عمل كنافة بالبستاشيو
هاجر هانئ

 كنافة بالبستاشيو من الحلويات التي تصدرت التريند في أول أيام رمضان، 

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل كنافة بالبستاشيو في البيت.

مقادير كنافة بالبستاشيو


نصف كيلو كنافة
كوب سمنة بلدي
2ملعقة كبيرة سكر بودر
(صوص البستاشيو)
كوب فستق مقشر
كوب كريمة خفق حلويات
ملعقة كبيرة زيت ذرة
ملعقة كبيرة سكر سويتال
ربع ملعقة صغيرة لون أخضر جل
(السيرب)
كوب عسل أبيض


طريقة تحضير كنافة بالبستاشيو


لعمل الكنافة اقوم باضافة الكنافة المفرزة داخل البولة واقوم بتكسيرها واضافة السمنة وتغليف كل جزء من الكنافة بالسمنة ومن بعدها اقوم باضافة السكر البودر وخلطة مع المكونات . 

قومي بدهن صينية مقاس 26 بالسمنة وتبطين الارضية والجوانب ووضع الكنافة داخل الصينية ثم نضغطها جيداً في الصينية اقوم بتوزيع ملعقتين من السمنة علي وجة الكنافة وادخالها فرن ساخن جدا علي 170علي الشبكة حتي تأخذ لون من الجوانب واذا لم تأخذ لون من الاعلى تقومي باشعال الشواية على الهادي حتي تأخذ لون ذهبي اقوم باخراجها وتوزع العسل علي الوجة وتركها تتشرب تماما واقوم بقلبها وتخزينها بصوص البستاشيو وتقدم بالف هنا لعمل صوص البستاشيو نقوم بخفق الفسدق حتى يصبح بودرة ثم نضيف الكريمة والزيت ونقطتين من اللون الأخضر ونخفق مجدااً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم وتقدم وبألف هنا وشفا .

كنافة بالبستاشيو طريقة عمل كنافة بالبستاشيو مقادير كنافة بالبستاشيو

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