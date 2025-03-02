قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو ب 150.. لماذا ارتفعت أسعار ورق العنب بالأسواق؟
رئس امن الدولة السعودي: عودة المعارضين إلى المملكة متاحة .. بشرط
ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟
أحمد عمر هاشم: ذكر الله يحقق ما لا يحققه الدعاء
تغيير مواعيد مباراة الزمالك والأهلي للكرة الطائرة في الدوري
أحمد موسى عن تشكيل حكومة موازية: جهات معينة تعبث بملف السودان
خاص.. أول تعليق من جيلبرتو بعد ظهوره في إعلان إستاد الأهلي
شيخ الأزهر: الصحابة اختلفوا في عهد النبي لكنهم لم يسلوا السيوف على أنفسهم
إعلام إسرائيلي: أزمة ثقة داخلية وتصاعد الخلافات بين نتنياهو والأجهزة الأمنية
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية
زيلينسكي: أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي قوي في مواجهة التحديات
هيئة البث الإسرائيلية: تظاهرات قرب منزل نتنياهو احتجاجًا على تعثر اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
رشا عوني

وجبة السحور لا غنى عنها خلال رمضان، لكن يقع الكثير في مشكلة تناول وجبات سحور دسمة وصعبة الهضم قبل ساعات الصيام الطويلة، مثل تناول بعض أكلات من الإفطار في وقت السحور.

لكن الأفضل اختيار وجبات سحور سهلة وسريعة التحضير، دون تناول أكلات دسمة التي يحذر منها الأطباء خاصة في فترات الليل .

وخلال السطور التالية نستعض أضرار تناول وجبات دسمة في السحور، كذلك نقدم لك أفضل وجبة سحور خفيفة وسريعة. 

هذا أفضل سحور في شهر رمضان 2022.. وأخطاء شائعة يجب تجنبها | البوابة 24
وجبات سحور سهلة وسريعة

أضرار السحور الدسم في رمضان

  • يؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز الهضمي، مشية إلى أنها تحتاج لوقت طويل للهضم
  • الوجبات الدسمة تزيد من الشعور بالانتفاخ وثقل المعدة خلال ساعات الصيام
  • الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات تسبب الشعور بالحموضة وارتجاع المريء
  • الوجبات الدسمة في السحور تزيد من الشعور بالعطش نتيجة تقليلها لحركة المعدة والهضم البطيء
  • الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة في السحور قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يؤثر على صحة القلب والشرايين.
  • تناول الأطعمة الثقيلة خلال وجبة السحور ثم النوم يتسبب في تسرب الحمض الموجود في معدتك إلى المريء، مما يسبب ارتجاعًا يجعلك تشعر بحرقة المعدة، ويتسبب ذلك في بقائك مستيقظَا لوقت كبير لعدم الشعور بالراحة
رجيم السحور المثالي.. كيف تفقدين الوزن بلا جوع؟ | فوشيا
افضل وجبة سحور

هل يؤدي تناول السحور إلى زيادة الوزن؟

في حالة تناول وجبات دسمة في السحور، قد يتسبب ذلك بالفعل في زيادة الوزن، وذلك نتيجة صعوبة حرق السعرات الحرارية الزائدة خلال الليل، والتي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة الدهون والوزن .

و للسحور فوائد كثيرة، بشرط عدم الإفراط في الطعام، وأن تكون وجبة السحور خفيفة كالزبادي والجبن والبيض، إذ تمد تلك الوجبة الجسم بالطاقة التي يحتاجها طيلة ساعات الصيام، لكن في الوقت نفسه ينبعي عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، فمن شأن ذلك أن ينعكس بصورة سلبية على الصحة العامة، كما يؤدي إلى زيادة الوزن.

أفضل وجبة سحور في رمضان 

عليك تجنب الوجبات الدسمة والمقليات خلال السحور، والاعتماد على أكلات سهلة الهضم، والأفضل تناول أطعمة غنية بالألياف والبروتين مثل الزبادي والخضروات والفول والبيض. 

وجبة السحور أضرار السحور الدسم وجبات سحور سهلة وسريعة افضل وجبة سحور في رمضان اضرار المقليات في السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

صورة تعبيريه

تفاصيل إصابة 5 أشخاص أعلى دائري الوراق بعد الإفطار

صورة تعبيريه

السحور كلمة السر.. التحقيق في إصابة 9 أشخاص بالتسمم ببولاق الدكرور

متهم

تجديد حبس عاطل متهم بالشروع في إنهاء حياة طالب ثانوي بالمرج

بالصور

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

الصاحب الجدع .. تامر حسني يواسي صديقه باسم سمرة فى عزاء والدته

تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة

مسلسل الكابتن الحلقة 3.. أكرم حسني يبحث عن زامباهولا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

صاحبة واجب.. فيفي عبده تواسي باسم سمرة في وفاة والدته

فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد