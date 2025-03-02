ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

وجبة السحور لا غنى عنها خلال رمضان، لكن يقع الكثير في مشكلة تناول وجبات سحور دسمة وصعبة الهضم قبل ساعات الصيام الطويلة، مثل تناول بعض أكلات من الإفطار في وقت السحور.

لكن الأفضل اختيار وجبات سحور سهلة وسريعة التحضير، دون تناول أكلات دسمة التي يحذر منها الأطباء خاصة في فترات الليل .

وخلال السطور التالية نستعض أضرار تناول وجبات دسمة في السحور، كذلك نقدم لك أفضل وجبة سحور خفيفة وسريعة.

وجبات سحور سهلة وسريعة

أضرار السحور الدسم في رمضان

يؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز الهضمي، مشية إلى أنها تحتاج لوقت طويل للهضم

الوجبات الدسمة تزيد من الشعور بالانتفاخ وثقل المعدة خلال ساعات الصيام

الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات تسبب الشعور بالحموضة وارتجاع المريء

الوجبات الدسمة في السحور تزيد من الشعور بالعطش نتيجة تقليلها لحركة المعدة والهضم البطيء

الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة في السحور قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يؤثر على صحة القلب والشرايين.

تناول الأطعمة الثقيلة خلال وجبة السحور ثم النوم يتسبب في تسرب الحمض الموجود في معدتك إلى المريء، مما يسبب ارتجاعًا يجعلك تشعر بحرقة المعدة، ويتسبب ذلك في بقائك مستيقظَا لوقت كبير لعدم الشعور بالراحة

افضل وجبة سحور

هل يؤدي تناول السحور إلى زيادة الوزن؟

في حالة تناول وجبات دسمة في السحور، قد يتسبب ذلك بالفعل في زيادة الوزن، وذلك نتيجة صعوبة حرق السعرات الحرارية الزائدة خلال الليل، والتي يمكن أن تؤدي بسرعة إلى زيادة الدهون والوزن .

و للسحور فوائد كثيرة، بشرط عدم الإفراط في الطعام، وأن تكون وجبة السحور خفيفة كالزبادي والجبن والبيض، إذ تمد تلك الوجبة الجسم بالطاقة التي يحتاجها طيلة ساعات الصيام، لكن في الوقت نفسه ينبعي عدم النوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، فمن شأن ذلك أن ينعكس بصورة سلبية على الصحة العامة، كما يؤدي إلى زيادة الوزن.

أفضل وجبة سحور في رمضان

عليك تجنب الوجبات الدسمة والمقليات خلال السحور، والاعتماد على أكلات سهلة الهضم، والأفضل تناول أطعمة غنية بالألياف والبروتين مثل الزبادي والخضروات والفول والبيض.