طريقة عمل المدلعة في المنزل

المدلعة من الحلويات الشهيرة و التي يفضل البعض تناولها وشرائها من محلات الحلويات، فيمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف سمر حسن، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المدلعة في البيت.



مقادير المدلعة

3/4 كوب من السمن

نصف كيلو دقيق سميد

كوب سكر

كوب حليب

ربع كوب سكر بودرة

ربع كيلو كنافة

معلقتين جوز هند

كوب ونصف سمن

كوب سكر

كوب ماء

كريم شانتيه

مكسرات حسب الرغبة

عصير ليمون

شوكولاتة

كراميل

طريقة تحضير المدلعة



يتم تحضير البسبوسة من خلال وضع السميد مع السكر وجوز الهند ويتم فرك المكونات مع بعضها جيدا باليدين.

بعدها نبدأ بإضافة السمنة والحليب ونقلب الخليط مع بعضها جيدا حتى تمام التجانس.

نضع ورق الزبدة في صينية فرن مدهون بالقليل من السمن، ونبدأ في وضع البسبوسة داخلها.

نحضر الشربات بالطريقة المعتادة وهي خلط السكر والماء وعصير الليمون حتى الغليان.

الكنافة يتم تحضيرها من خلال خلط الكنافة مع السمن والسكر البودرة، وندخلها في صينية فرن ونتركها حت تنضج.

نضع جزء من الشربات على الكنافة وجزء على البسبوسة، ونخرج البسبوسة بحرص بورق الزبدة من الصينية.

نضع فوق الكنافة طبقة من المانجو والشوكولاتة السائلة وبعدها طبقة البسبوسة وتقدم في أطباق.

