تفحم سيدة ونجاة أشقائها الثلاثة من حريق في بولاق الدكرور

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ملابسات تفحم جسد سيدة في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم، حيث تبين أن ماس كهربائي بلوحة التحكم سبب نشوب الحريق.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق الذي تسبب في مصرع سيدة بينما نجا أشقائها الثلاثة عقب قيامهم بالقفز من الشرفة بالطابق الثالث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.