أحمد فهمي لـ رامز جلال: هتعقل امتي

تصدر الفنان أحمد فهمي محرك بحث جوجل، عقب وقوعه كثاني ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز إيلون مصر".

وشارك أحمد فهمي مقطع فيديو في مقدمة حلقته في "رامز إبلون مصر"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك؛ معلقًا على حديث رامز جلال: "هتكبر وتعقل امتي يا رامز نفسي اعرف".



علق الفنان أحمد فهمي على حلقته في برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر.

وكتب أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: "متشكرين ياعم رامز ومسير الحي يتلاقي … وهوريك ازاي تسمع كلام السقا كويس ومش هبطل اضيقه في التصوير حتي بعد المقلب. رمضان كريم".

وقع أحمد فهمي، ضحية ثاني حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

وصلة شتائم من أحمد فهمي لـ مقدم برنامج رامز إيلون مصر

دخل الفنان أحمد فهمي، في وصلة من "الشتائم"، بسبب مقلب رامز إيلون مصر المعروض على قناة MBC مصر، والذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وعلق الفنان أحمد فهمي، على المقلب، قائلا: "يا عم يا عم براحتك"، وكان رد فعل أحمد فهمي على المقلب متمثلا في صدمة مما يحدث وبرود أعصاب شديد مع الثبات الانفعالي وكأنه غير مدرك لما يحدث معه أو يتوقع أن هذا مقلب من مقالب رامز جلال.