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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع سير العمل بقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية .

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة في تعظيم الموارد، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع .

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، المشروعات السكنية الجديدة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مشدداً على المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى متابعة موقف وإجراءات الطرح للوحدات السكنية الذي سيتم خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير موقف مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير الوحدات السكنية للمصريين في الخارج، لافتاً إلى أن المبادرة حققت ردود أفعال جيدة، ويجب تقديم كل الدعم للمبادرة وكذلك مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وأنه سيتم العمل على توفير وتلبية مختلف احتياجات المصريين بالخارج.

وأكد وزير الإسكان، أننا نعمل خلال الفترة الحالية، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ومنها، تعظيم وتنويع الموارد المالية، وخاصة الموارد المستدامة، ودفع عجلة التنمية بالمشروعات طبقاً للأولويات.

وزير الإسكان المدن الجديدة بيتك في مصر خطط العمل المستقبلية

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