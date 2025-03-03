تضامن كفر الشيخ توزع 5 آلاف لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية بـ 16 قرية

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ السيد مسلم، إن جمعية الأورمان انتهت من توزيع عدد 5 آلاف لحاف وبطانية بـ 16 قرية بمراكز المحافظة، وذلك ضمن حملة (ستر ودفا وإطعام)، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي.



وأوضح وكيل وزارة التضامن،في بيان اليوم /الاثنين/،أن الخطة التفصيلية شملت قرى (الحوه،الجرايده، ابشان، عزبة فريد بمركز بيلا، قرية القليعة بمركز الحامول، قرى قراجه والمرابيعن، عزبة لبن والخادمية بمركز كفرالشيخ، قرى النوايجة، حي الكلشة وشباس الشهداء بمركز دسوق، وقريتي قزمان والغنيمي بمركز قلين، وقريتي الغابيشة والعفيفي بمركز سيدى سالم).



من جانبه، أعرب مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، عن خالص شكره وتقديره للمحافظ، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموى، مشيداً بسياسة بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

