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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين ويضم لعضويته شخصيات عامة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مستشفى الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد القادر أبو هميلة، وبعضوية كل من الدكتور عادل مبروك، واللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس مجدى عبدالله نائباً لرئيس المجلس، والدكتور هانى عزو مديراً تنفيذياً ومشرفاً عاماً.

كما ضم القرار لعضوية مجلس مستشفى الزراعيين كلاً من المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وممثلٍ عن البنك الزراعى المصرى يرشحه رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن كلٍ من وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى يرشحهما الوزيران المختصان، بالإضافة إلى مدير عام الشئون المالية والتنمية الإدارية بديوان عام وزارة الزراعة، على أن يستعين المجلس بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.

وزير الزراعة الزراعة الزراعيين نقيب الزراعيين قراراً وزارياً

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