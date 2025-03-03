محافظ الدقهلية: تكليف مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع حي غرب المنصورة وإغلاق مقهى

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته التفقدية، مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس حي غرب المنصورة، بشن حملة ورفع جميع الإشغالات بشوارع مدينة مبارك بالمنصورة، وباقي الشوارع، وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع المدينة.

وقرر محافظ الدقهلية، اغلاق مقهى بمدينة مبارك بسبب الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشارع، كما وجه لرئيس الحي برفع اشغالات سوبر ماركت بذات المكان، وفي حال تكرار الإشغالات يتم استصدار قرار بالغلق، حفاظا على مصالح المواطنين.

وتفقد المحافظ منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الجيش، وشارع قناة السويس، وأكد على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية، كما وجه لرئيس حي غرب برفع مستوى النظافة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.