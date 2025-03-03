زيلينسكي: وجود ضمانات أمنية فعالة تجعل عودة العدوان الروسي مستحيلة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن ضمانات أمنية فعالة هي المفتاح لمنع تجدد الحرب الروسية على أوكرانيا في المستقبل.

وقال زيلينسكي في تصريحاتٍ له: "إذا تم توفير ضمانات أمنية حقيقية وفعالة، فإن عودة الهجمات الروسية ستكون مستحيلة".

وأضاف زيلينسكي: "نحتاج إلى قوة جماعية أكبر من العالم لإجبار روسيا على وقف هجماتها. المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لحماية الأمن والسلم في أوروبا والعالم".

وفي نفس السياق، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تسعى إلى إنهاء الحرب، لكن "روسيا لا ترغب في ذلك".

وأوضح: "نحن نريد سلامًا عادلاً وموثوقًا، لكن العدوان الروسي لا يزال مستمرًا. أوكرانيا تقاتل من أجل الحفاظ على سيادتها ومبادئ العدالة العالمية".

وأعرب عن أمله في أن يتوحد المجتمع الدولي في دعم أوكرانيا لضمان عودة السلام واستقرار المنطقة.