دعبس: يجب استغلال الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ملف الطاقة المتجددة بصفة عامة والطاقة الحرارية بصفة خاصة ملف هام جدا وتوليه القيادة السياسية أهمية كبيرة جدا ، خاصة وأن آخر تقرير لوزارة البترول بؤكد علي ان مصر تنتج من البترول والغاز ، ما يكفي ثلثي حاجتها وتستورد بما قيمتة 55 مليار دولار لسد العجز من البترول والغاز و هو امر يحمل الموازنة العامة للدولة الكثير ، ولذلك لابد من استغلال الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة وتقرير للجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بشان الطاقة الحرارية والمتجددة.

واقترح دعبس ضرورة الربط الكهربائي مع دول الجوار شمالا وجنوبا ، قائلا :" لابد من الربط الكهربائي مع الاردن وليبيا والسودان واليونان وقبرص وايطاليا والسعودية وتبادل إنتاج الكهرباء".

كما اقترح تشجيع القطاع الخاص للاستقمار في الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية وقال ان البنك الزراعي اعلن عن اقراض اي مستثمر او مزراع القرض اللازم لإنتاج الطاقة الشمسية بما مقدارة 80 بالمائة من التكلفة وبفائدة بسيطة ، لذلك لابد من رعاية ودعم لهذا الامر التوعية به خاصة وانها بالتقسيط علي 5 سنوات.

وفيما يخص ملف وداي السيلكون المصري أكد دعبس أن الاستثمار في هذا المجال له مردود اكبر بكثير من البترول خاصة وان هناك تجربة لابد من دراستها وهي التجربة الأمريكية ، فهناك 20 الف شركة في امريكا وثلث الاستثمارات الامريكية تعمل في هذا المجال ، واعتقد انه لو تم العمل صح سيكون له مردود كبير جدا وسيكون إضافة للاقتصاد القومي ، ونحن نعلم أن هناك بالفعل استثمارات في هذا المجال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.