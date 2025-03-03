استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفة ضوابط البرامج الرياضية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الرياضية، خلال حلقة برنامج "ملعب الشمس" المذاعة بتاريخ 27 فبراير الماضي، والذي يقدمه أحمد الشريف.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الدينية، خلال حلقة برنـــامج «نور الشمس» المذاعة بتــاريخ 1 مارس الجاري، والذي يقدمه الإعلامي علاء بسيوني.