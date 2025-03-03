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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق الرعاية الأساسية بالبحر الأحمر يطمئن على جودة الخدمات الطبية بوحدة الميناء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على وحدة الميناء الصحية، وذلك في إطار جهود المديرية  لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وبتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وخلال الجولة، تابع الفريق سير العمل داخل الوحدة، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطلاع على آلية تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب تقييم أداء الفرق الطبية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم أفضل رعاية للمواطنين.

 كما أشار إلى أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز خدمات الرعاية الأساسية والارتقاء بمنظومة الصحة في المحافظة.

الغردقة مرسى علم الرعاية الأساسية مديرية الصحة بالبحر الأحمر وحدة الميناء الصحية

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