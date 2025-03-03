قبل لقائهما بالدوري.. كولر يحذر لاعبي الأهلي من طلائع الجيش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي في التاسعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الأربعاء في الجولة السابعة عشر والأخيرة من منافسات مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق تدريباته غدا قبل أن يختار مارسيل كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة.

وحرص مارسيل كولر على عقد جلسة مع لاعبيه أكد لهم ان الطلائع لديه طموحات كبيرة في تلك المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية حتي يجنب نفسه فكرة التنافس مع الاندية التي تخشي من الهبوط.

وقال كولر للاعبيه إن طلائع الجيش في المركز التاسع ويالتالي يجتاج الي الفوز او التعادل منتظرا نتائج باقي الاندية التي تزاحمه علي التواجد مع التسعة الكبار وسيدخل مباراة الأهلي بدافع الفوز ولا غيره ويجب الحذر من تلك الطموحات.