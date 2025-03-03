عصام الحضري: من حقي أفتخر بنفسي وألقابي وإنجازاتي في أي وقت

أكد عصام الحضري حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، أنه يحترم الجميع، لكنه حريص على الحديث عن نفسه باعتباره أسطورة، بعدما حقق إنجازات كبيرة في مشواره الكروي.

وأضاف "الحضري"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، عبر قناتي النهار والمحور: "أشكر في نفسي، عشان افرض الناس مش بتحبني أو الناقد ده مش بيحبني، والجمهور على عيني وراسي، وأتكلم عن نفسي وأفتخر بتاريخي بعد الاعتزال".

بفتخر بنفسي

وتابع حارس وقائد المنتخب الوطني السابق، من حقي أفتخر بنفسي وألقابي وإنجازاتي في أي وقت، وبالنسبة للتريند، فأنا لا أعرفه".