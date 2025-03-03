عصام الحضري يروي سبب المشادة مع الإعلامي العماني أحمد الرواس

كشف عصام الحضري حارس وقائد المنتخب الوطني السابق عن سبب المشادة التي نشبت بينه والإعلامي العماني أحمد الرواس قائلا: “هو ليس لاعبا كما قال البعض، لكنه يعمل في الميديا، وهو أحد محللي قناة الكأس القطرية، وله كل الاحترام والتقدير”.

وأضاف “الحضري”، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، عبر قناتي النهار والمحور: “الرواس يحاول أن يقوم بعمل إثارة في البرامج، تناقشنا حول من هو الأسطورة، وعندما قال لي إنني أسطورة في بلدي، قلت له لا يحق لك الحديث، فأنا أسطورة في مصر والوطن العربي وأفريقيا”.

وتابع حارس وقائد المنتخب الوطني السابق: “الرواس جعلني أخرج عن شعوري، فلم يكن عليه القول بمن الأسطورة ومَن لا يصلح أن يكون أسطورة، هناك جهات يمكنها الحديث في هذا الشأن مثل فيفا التي وصفتني بأنني أسطورة، وأكيد أنا أسطورة لأني أحضر كل فعاليات الفيفا”.

ونشب خلاف بين عصام الحضري وأحمد الرواس، بعدما قال الأول إنه ومحمد صلاح قائد منتخبنا الوطني هما أسطورتا كرة القدم في مصر، وهو ما لم يرضِ الرواس، إذ اشتعل النقاش بينهما حول الأحق بلقب الأسطورة، ليتحدث الحضري مستندا إلى نجاحاته مع المنتخب المصري والأندية التي لعب في صفوفها.