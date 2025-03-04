فريق كشافة حلوان الجديدة يشارك في المهرجان الكشفي والإرشادي في جامعة حلوان

زار فريق كشافة مركز شباب حلوان الجديدة المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 والجوالة والجوالات بجامعة حلوان، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور بلال عبد العزيز بدوى مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة.

شهد المهرجان العديد من الأنشطة الكشفية والتدريبية، التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والانتماء وتنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين.

وأعرب أعضاء فريق كشافة مركز شباب حلوان الجديدة عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، مشيرين إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروح الكشفية والتواصل مع الفرق المختلفة من الجامعات والأندية الأخرى.

وتحرص الجامعة على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والعمل الجماعي، متمنين التوفيق لكافة المشاركين في المنافسات والأنشطة القادمة.

وقد تم التسابق خلال المهرجان في المجالات الآتية :( الدين الحياة - التطبيقات البيئية والعلمية - الفنون والآداب- الاقتصاد والمواطنة - الصحة والرياضة - مهارات الحياة - الخدمة العامة وتنمية المجتمع - التطلع للقيادة - التقاليد والفنون الكشفية - التقاليد والفنون الإرشادية - الكرنفال - القيم والاتجاهات الكشفية).

وعقد تحت اشراف اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة ، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل حسين مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة.