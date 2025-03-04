الزمالك يحسم موقف حسام عبد المجيد من التجديد.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف الزمالك من التجديد للاعبه حسام عبد المجيد.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "الزمالك يقرر زيادة عقد حسام عبد المجيد بعد الاستقرار على التمديد لمدة موسمين".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تدريباته الجماعية مساء اليوم الاثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق إنبي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام انبى في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة انبى المقرر لها التاسعة اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وانبى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وانبى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.