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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهر بدبوس “فلسطين حرة” في الأوسكار.. من هو جاي بيرس؟

جاي بيرس
جاي بيرس
شروق سلامة

لفت الممثل الأسترالي البريطاني جاي بيرس الأنظار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 بارتدائه دبوسًا يحمل شعار “فلسطين حرة”، في خطوة تضامنية واضحة مع القضية الفلسطينية.

وجاء الدبوس على شكل حمامة بيضاء تحمل غصن زيتون ذهبيًا، في إشارة رمزية إلى السلام والدعم، وظهر ذلك بوضوح أثناء وصول النجوم إلى السجادة الحمراء قبل انطلاق الحفل في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

وفي تصريحات له على هامش الحفل، قال بيرس: “هذا أقل ما يمكننا فعله، ودائمًا ما أركز على الاعتراف بفلسطين ومنحها أكبر قدر ممكن من الدعم، لأنها بحاجة ماسة إلى ذلك”.

من هو جاي بيرس؟

جاي إدوارد بيرس، ممثل وموسيقي أسترالي بريطاني، وُلد في 5 أكتوبر 1967 بمدينة إيلي، كامبريدجشير في إنجلترا، وانتقل مع عائلته إلى أستراليا في سن الثالثة ليستقروا في فيكتوريا. بدأ مسيرته الفنية عام 1986 من خلال مسلسل “جيران”، قبل أن يحقق شهرة واسعة عبر أدواره في أفلام بارزة مثل “مغامرات بريسيلا، ملكة الصحراء” (1994)، و”سري جدًا في لوس أنجلوس” (1997)، و”تذكار” (2000)، و”آلة الزمن” (2002)، و”خطاب الملك” (2010).

حصل بيرس على جائزة إيمي عام 2011 عن أدائه في مسلسل “ميلدريد بيرس”، كما أنه يعمل في مجال الموسيقى كمغني وكاتب أغاني، و يُعرف بمواقفه الداعمة للقضايا الإنسانية دائماً.

الأوسكار فلسطين حرة جاي بيرس

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