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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ارتداء الجوارب أثناء النوم.. اكتشف الحقيقة وراء العادة الشائعة

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
أسماء عبد الحفيظ

الكثير من الأشخاص يفضلون النوم وهم يرتدون الجوارب لحماية أقدامهم من البرد، ولكن هل لهذه العادة تأثيرات سلبية على الصحة؟ الحقيقة قد تكون مفاجئة.

أسباب برودة القدمين واليدين

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الشعور ببرودة القدمين واليدين قد يكون ناتجًا عن ضعف الدورة الدموية أو عوامل بيئية، وهذه البرودة قد تؤثر حتى على الأنف، مما قد يخلق بعض المخاطر الصحية.

هل برودة الأنف تشير إلى مشكلة صحية؟

وفقًا لمنشور الدكتور بدران على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي، قد تدل برودة الأنف على ضعف الدورة الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة. هذا يمكن أن يزيد من أعراض الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية، كما أن الأنف البارد قد يصبح أكثر عرضة للعدوى الفيروسية والبكتيرية مثل نزلات البرد.

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

رغم ما قد يعتقده البعض من أن ارتداء الجوارب أثناء النوم عادة غير مريحة، إلا أن لها بعض الفوائد المحتملة:

تحسين تدفق الدم: ارتداء الجوارب يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الأطراف والأنف، ما يمكن أن يساهم في تقليل التوتر وتوفير نوم مريح.
تنظيم درجة حرارة الجسم: يساعد ارتداء الجوارب على تنظيم درجة حرارة الجسم أثناء النوم، مما يمنح راحة أكبر للأشخاص الذين يعانون من برودة اليدين والقدمين.


هل يوجد أضرار من ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

على الرغم من الفوائد المحتملة، فإن ارتداء الجوارب قد يسبب بعض الانزعاج لبعض الأشخاص، خاصة إذا كانت الجوارب سميكة أو مصنوعة من مواد غير مناسبة. في هذه الحالات، قد يؤدي إلى التعرق الزائد وعدم الراحة أثناء النوم.

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟ 

 من الأفضل اختيار الجوارب التي تتناسب مع الراحة الشخصية وظروف الجسم الصحية، واختيار مواد مناسبة تسمح للجلد بالتنفس لتجنب التعرق الزائد. كما ينصح بتدفئة الأنف بشكل جيد في الأجواء الباردة باستخدام المراهم أو المناديل المبللة.

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟ 
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ارتداء الجوارب أثناء النوم.. اكتشف الحقيقة وراء العادة الشائعة

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