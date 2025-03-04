قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد حكم حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق
الحكومة: تنفيذ 410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة
عوائد البث التليفزيوني بين الأهلي والزمالك.. من المستفيد الأكبر بين الأندية؟
الرئيس السيسي يترأس أعمال القمة العربية غير العادية
100 ألف جنيه.. الأعلى للإعلام يعاقب قناة الأهلي وشوبير بسبب المخالفات
مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.. اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد شوبير لمدة أسبوعين
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
أحكام متفاوتة ضد المتهمين في قضية رشوة التموين الكبرى| تفاصيل
53 مليار دولار على مراحل.. تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة وأهم البنود
موفد القاهرة الإخبارية يكشف عن أهم بنود مسودة البيان الختامي للقمة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: القمة العربية تعكس دور مصر المحوري في قيادة العمل العربي المشترك

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
فريدة محمد

أكد النائب سليمان وهدان،  أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، أن استضافة مصر القمة العربية غير العادية اليوم الثلاثاء،  خطوة مهمة نحو صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وما يواجهها من تحديات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر، ويؤكد دورها المحوري في قيادة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تُمثل القضية المركزية للوطن العربي.

وأضاف "وهدان"،  أن القمة تأتي في توقيت دقيق وحساس حيث يواجه الشعب الفلسطيني محاولات ممنهجة للتهجير القسري، وهو أمر يستدعي تحركا عربيا موحدا للتصدي لهذه المحاولات، مشيرا  إلى أن الموقف المصري كان واضحا منذ البداية في رفض أي إجراءات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لفلسطين، مع التأكيد على دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

وشدد أمين عام المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ودعم عملية إعادة الإعمار، ولكن دون المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا أن  القمة تمثل فرصة حقيقية لوضع خطة عربية موحدة للتحرك على الساحة الدولية، بما يشمل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، إلى جانب تنسيق الجهود الدبلوماسية مع الأطراف الفاعلة عالميا للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.

وأكد النائب سليمان وهدان، على ضرورة تفعيل الأدوات العربية، سواء الاقتصادية أو السياسية، لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك أوراق ضغط مهمة يمكن توظيفها لحماية الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، ولا يمكن السماح بطمسها أو تصفيتها بأي شكل من الأشكال.

القمة العربية غزة التهجير القسري التهجير القسري للفلسطينيين النائب سليمان وهدان حزب الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. تحذير أصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

سقوط امطار

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح خلال الـ 72 الساعة القادمة

الصيام على جنابة

هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

الدعاء بالزواج من شخص معين

هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين في السجود؟.. الإفتاء تجيب

تقييمات الترم الثاني 2025

موعد تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي| قرار عاجل

أرشيفية

في رابع أيام رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن و البط و البيض

جماهير الأهلي

بخصوص رمضان صبحي.. رسالة من نجم الأهلي السابق لجماهير القلعة الحمراء

الخدمات المرورية

اتصل بالخط الساخن.. لو عايز تجدد رخصة القيادة من عند البيت

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يعطي ترخيصا لخادم علماني بكنيسة منوف| صور

الأنبا توماس يلتقي مسؤولي خدمة يسوع السجين

الأنبا توماس يلتقي مسؤولي خدمة يسوع السجين بالإيبارشية

وزير الصحة

الصحة تطلق البرنامج التدريبي لتنفيذ “المشروع القومي للسجل السرطاني”

بالصور

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟
)من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية نتيجة طقطقة الرقبة؟

ارتداء الجوارب أثناء النوم.. اكتشف الحقيقة وراء العادة الشائعة

هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟
هل يجب تجنب ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟
هل الصيام المتقطع يؤثر على صحة القلب؟

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب

يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!
يديك تكشف عن عمرك أكثر من أي جزء آخر في جسمك.. إليك السبب!

فيديو

شيماء سيف رجعت لحضن جوزها

شيماء سيف تعود إلى زوجها بعد شهر من الطلاق.. شوفوا الفنانين قالولهم إيه

تصريحات إيناس الدغيدي

ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الفنانة الراحلة سعاد حسني؟

لوجو الاحتفال بيوم الشهيد

القوات المسلحة تنشر عدداً من البروموهات بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

المزيد