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خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع
أحمد عفيفي

ارتفعت معدلات البحث من قبل مالكي السيارات، على المحرك الشهير "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع أونلاين، تجنبا لتعرضهم لأي غرامة مالية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة ويمكنكم المتابعة من خلال موقع وزارة الداخلية.

خطوات دفع المخالفات

ويمكن للمواطنين سداد المخالفات المرورية، من خلال الخطوات التالية:

- التسجيل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور.

- الضغط على أيقونة "سداد المخالفات".

- كتابة الرقم الخاص بالسيارة.

- النقر على أيقونة "عرض المخالفات".

- اختيار المخالفات التي ستقوم بسدادها.

- كتابة طريقة الدفع.

- الضغط على أيقونة "التأكيد".

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية

- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة.

- الضغط على أيقونة "بيانات المرور".

- الضغط على أيقونة "الاستعلام عن مخالفات المركبات".

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

- اختيار إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

- تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة "مركباتي".

- اختيار الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

- كتابة الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

مخالفات لا يجوز التظلم فيها

أما حالات المخالات المرورية، التي لا يجوز التظلم فيها، فهي:-

- حالات القيادة بدون ترخيص.

- المخالفات التي تتسبب في ضرر جسيم للغير.

- التلاعب بأرقام وحروف اللوحة المعدنية.

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