إدارة شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 131منشأة غذائية وتحرر 275 محضرا

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات.

وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظاً على صحة المواطنين ، فضلاً عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام عن قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين و الصحة والعمل و إدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (131)منشأة غذائية (سوبر ماركت -مخازن مواد غذائية – معمل البان – معامل مخلل ) بمراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول وثانى ، خلال شهر فبراير الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية عن تحرير (275) محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلاً عن إعدام (2397) كجم مواد غذائية (مخللات – ألبان – لحوم – جبنة – عصائر – شاورما -مياة غازية )غير صالحة للإستخدام الأدمى.