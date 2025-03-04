بعد أيام من مصرع والديها.. وفاة الضحية الرابعة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقيت فتاة مصرعها متاثرة بإصابتها في حادث مروع علي الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة والدها ووالدتها وشقيقها في الحادث الذي وقع في أول يوم من ايام شهر رمضان الكريم.

وتوفت الفتاة متأثرة بإصابتها حيث تم احتجازها هي وشقيقاتها في مستشفي الباجور بعد وفاة والديهما.

واعلنت مستشفي الباجور اليوم وفاة الضحية الرابعة في حادث الطريق الإقليمي نجوى أسامة عبد الخالق 16 سنة.

وينتظر أهالي سروهيت بمركز منوف في محافظة المنوفية استلام الجثمان لدفنه الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية بجوار والدها.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم حادث مروع بين سيارتين ملاكي بالقرب من نزلة سعد عطية بالقرب من مركز الباجور.

وبالانتقال تبين مصرع أسرة مكونة من اب وزوجته وابنه وكذلك وفاة سيدة من الطرف الثاني، بينما أصيبت ثلاث شقيقات أبناء المتوفي في الحادث وتم احتجازهم في مستشفي الباجور.

وتبين أنهم أثناء توجههم للإفطار في أول يوم رمضان لدي أسرة والدتهم بمركز الباجور وقع الحادث مما ادي مصرع الاب والابن والزوجة وإصابة أبناءهم.