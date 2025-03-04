جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد ضد الريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال مدريد في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: يورنتي - خيمينز - لينجليت - جافي جالان.

الوسط: بابلو باريوس - رودريجو دي بول - باريوس - جوليانو سيميوني.

الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ووصل أتلتيكو إلى هذا الدور مباشرة؛ بعد احتلاله المركز الخامس في الترتيب العام.

بينما خاض ريال مدريد طريقًا أكثر تعقيدًا، حيث واجه مانشستر سيتي في الملحق، ونجح في تجاوزه بنتيجة إجمالية 6-3 (3-2 ذهابًا و3-1 إيابًا).

وتأتي هذه المواجهة، في ظل منافسة شرسة بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يحتل أتلتيكو المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة.

في حين يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط، مما يزيد من أهمية اللقاء ويشعل الأجواء بين الجارين اللدودين.