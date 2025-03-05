"التعاون الخليجي": نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لتطبيق مبادرة السلام العربية

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، رفض دول المجلس القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو طمس هويتهم الوطنية، مشددًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح البديوي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة لم تكن يومًا في غياب الحلول، بل في غياب الإرادة الحقيقية لدى الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار الانتهاكات للقوانين الدولية والتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الدعوات المتطرفة لضم الضفة الغربية وإعادة احتلال قطاع غزة مرفوضة تمامًا، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة السلام العربية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

كما طالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية لاستمرار منع الإغاثة عن المدنيين.

وختم البديوي بالتأكيد على أن استقرار المنطقة مرهون باحترام الحقوق الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية التي تزيد الأزمة تعقيدًا.