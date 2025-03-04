وزير الخارجية: الاتفاق على مرحلة ثانية لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مرحلة ثانية لتنفيذ خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتم الاتفاق عليها بالفعل.

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة لمدة 6 أشهر

وأوضح عبد العاطي أنه تم الاتفاق على أسماء اللجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة قطاع غزة لفترة تمتد إلى ستة أشهر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحقيق الاستقرار في القطاع.

إعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية لتعزيز الأمن

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار وزير الخارجية إلى أن هناك عددًا من أفراد الشرطة الفلسطينية موجودون بالفعل في غزة، مضيفًا أن الجهات المعنية تعمل على إعادة تأهيلهم إذا استدعى الأمر، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع.