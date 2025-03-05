أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد رفض إسرائيل خطة غزة واعترافات صادمة لـ إمام عاشور برامز إيلون مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.

عماد الدين حسين: لا بد من العمل لإقناع ترامب بالخطة العربية من أجل فلسطين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن لا بد من الاستثمار من نجاح القمة العربية من أجل اجهاض مخطط إسرائيل، مضيفا أن لابد من العمل على اقناع الرئيس ترامب بالخطة العربية من أجل فلسطين.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يريد استمرار الحرب للبقاء في الحكم

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يريد إرباك المشهد في المنطقة، مضيفا أن نتنياهو يريد استمرار الحرب والمواجهات؛ من أجل الاستمرار في الحكم.

أحمد موسى يكشف ملامح خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أن كل الدعم من الأشقاء العرب.

منى فاروق ودونجا| اعترافات إمام عاشور لرامز إيلون مصر

في حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، استضاف رامز جلال نجم النادي الأهلي إمام عاشور، والمذاع عبر قناة MBC مصر.

رامز جلال لـ إمام عاشور| ليه لابس تيشيرت أبيض أنت لسه زملكاوي

سخر الفنان رامز جلال، من اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد أن وقع ضحية مقلب رامز إيلون مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء.

بدرية طلبة: زوجي أدى دوره على أكمل وجه.. ولم أفكر في الزواج بعده

أكدت الفنانة بدرية طلبة، أنه لم أفكر في الزواج بعد وفاة زوجي، معلقة “ أن كل تركيزها الآن على تزويج بناتها وإتمام واجبها تجاههن في الحياة، مشيدة بزوجها الراحل”.

وقالت بدرية طلبة، خلال لقاء لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن زوجي الراحل كان يقدّرني ويحترمني منذ اليوم الأول في زواجهما، وأنه قام بواجبه تجاهها وتجاه أسرته على أكمل وجه.

وتابعت الفنانة بدرية طلبة، أنها كانت على ذمة زوجها الراحل مصطفى سالم عندما تلقت عرض زواج من شخص ما، مضيقة: "قال لإحدى صديقاتي أنا عايزها"، مشيرة إلى أنها في ذلك الوقت كانت مُصرة على الطلاق بسبب عدد من المشاكل مع زوجها، إلا أن هذا الموقف كان سببًا في عودتها إلى زوجها من جديد، بعدما شعر بالخوف من فقدانها.

طارق لطفي: رفضت أحد الأدوار مع المخرج محمد سامي لهذا السبب

قال الفنان طارق لطفي، إنه رفض دورا مع المخرج محمد سامي بسبب أسرته، معقبا: “كان دوري صاحب كباريه وهو ليس شا.ذا ولكنه بيمثل بتلك الطريقة لطبيعة وظيفته بشكل أو بآخر وكنت قلقان”.

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد رفض إسرائيل خطة غزة

انفعل الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، على رد فعل الاحتلال الإسرائيلي على الخطة العربية بشأن قطاع غزة والرفض الإسرائيلي لها.