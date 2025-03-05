الرئيس السيسي يعلن اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.. وأحمد موسى: يجب أن يدير غزة الشعب الفلسطيني وحده| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.



الرئيس السيسي يعلن اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة .



الرئيس السيسي: يجب النظر إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل كنموذج يحتذي به

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نقولها بكل وضوح إن القدس ليس مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا، وما نشهده من تكرار العنف وإستمرار معاناة الشعب الفلسطيني يوجب علينا النظر بعين موضوعية نحو الواقع ويحتم علينا أن نتحد جميعا للتوصل إلى السلام الدائم”.



الرئيس السيسي: مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولى مهام حفظ الأمن داخل غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الامنية الفلسطينية التي يتعين أن تتولى مهام حفظ الامن داخل غزة خلال المرحلة المقبلة .

وزير الخارجية: إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية دائمة في المرحلة الأولى من خطتنا لغزة

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتضمن تصورا شاملا لبرامج للتعافي المبكر السريع في فترة زمنية محددة، تمتد ما بين 6 أشهر إلى أقل من عام، وهي تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين الموجودين في العراء الآن في قطاع غزة”.



في آخر حوار قبل تدهور صحته.. شيكا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

تحدث إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، عن كواليس رحيله من نادي الزمالك، مؤكدًا أنه كان يشعر بسعادة كبيرة داخل القلعة البيضاء، قائلاً: "كانت أفضل فترة في حياتي، كنت سعيدًا للغاية في الزمالك."



وزير الخارجية الأردني: لم نقبل تهجير الفلسطينيين.. ولا بد من تحقيق السلام العادل

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن الأردن لم يقبل تهجير الفلسطينيين ونؤكد أنه سيؤدي إلى تعقيد الموقف، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



أحمد موسى: يجب أن يدير غزة الشعب الفلسطيني وحده

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مع إعادة إعمار القطاع، موضحا أن مصر تعمل دوما على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.



أبو الغيط: خطة إعادة إعمار غزة ترسم مسارا سياسيا وأمنيا فى القطاع

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خطة إعادة إعمار غزة ترسم مسارا سياسيا وأمنيا فى القطاع.



الرئيس السيسي: مخطط التهجير تتصدى له مصر إيمانًا بموقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الحرب على قطاع غزة استهدفت تدمير سبل الحياة، مشيرا إلى أنه وسعت بقوة السلاح لتهجير سكان غزة.