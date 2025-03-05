قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: التجويع عقاب غير مقبول وخطة إعمار غزة تحظى بدعم دولي
أبطال أوروبا| أرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية.. ودورتموند يتعادل مع ليل
أشغال شقة جدا الحلقة 6.. دنيا ماهر تهدد بقـ.تل أسماء جلال
وزير الخارجية: تواصل مع الولايات المتحدة وستكون هناك زيارات لعرض خطة إعادة إعمار غزة
بعد الفطار.. هجوم إرهابي على الجيش الباكستاني يودي بحياة 9 مدنييين
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق في خلافات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية
عفت نصار: الزمالك أفضل فرقة بتلعب كرة في مصر.. والتحكيم يعمل لصالح الأهلي
نبيل عيسى مدرس جامعي في مسلسل أثينا
سفيرة البحرين تشيد بمخرجات القمة العربية الطارئة ووحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية
الرئيس السيسي يلتقي الدكتور رشاد العليمي.. ويؤكد دعم مصر الثابت لوحدة واستقلال اليمن
الرئيس العراقي: حريصون على تكثيف التنسيق مع مصر في كافة المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: التجويع عقاب غير مقبول وخطة إعمار غزة تحظى بدعم دولي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على رفض مصر القاطع لاستخدام التجويع كأداة للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الممارسات غير الإنسانية يجب أن تتوقف فورًا.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، إن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات أمرًا حتميًا، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بتعهداتها لضمان استقرار الأوضاع وتهيئة الأجواء اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية أهمية فتح أفق سياسي حقيقي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحًا أن إنهاء دائرة العنف يتطلب حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية.

وأشار عبد العاطي إلى وجود تحرك دبلوماسي مكثف تقوده مصر لضمان تحويل خطة إعادة إعمار غزة إلى خطة دولية تحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، داعيًا كافة الأطراف لدعم الجهود العربية الساعية لتحقيق الاستقرار وإعادة الحياة إلى القطاع.

وزير الخارجية اخبار التوك شو فلسطين قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

ترشيحاتنا

القمة العربية

قيادي بمستقبل وطن: القمة العربية رسالة للعالم بعدم تخلي مصر عن القضية الفلسطينية

النائبة هناء أنيس زرق الله

خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي في القمة رؤية شاملة للحفاظ على حقوق الفلسطينيين

النائبة ميرفت ألكسان

برلمانية: الأمونيا الخضراء بوابة مصر نحو تحقيق الحياد الكربوني

بالصور

الشراقوة أهل كرم.. أهالي منطقة الحسينية بالزقازيق يطلقون مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان

ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية
ابراهيم نجاح احد ابناء منطقة الحسينية

من نصف ساعة إلى 10 سنوات.. ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

التدخين
التدخين
التدخين

يلا جهز السحور زى الخيم الرمضانية .. طريقة عمل الفول بالحمص والليمون

الفول
الفول
الفول

مسلسل جودر الحلقة 4 .. ياسر جلال يستعد لقتال النمور

ياسر جلال وأحمدمحارب
ياسر جلال وأحمدمحارب
ياسر جلال وأحمدمحارب

فيديو

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حقيقة إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين | قرار مهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد