الخارجية: الاتحاد الأوروبي أكد استعداده للمساهمة في إعادة إعمار غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أنه سيكون هناك جهد مكثف لتحويل الخطة العربية لخطة دولية من أجل إعمار غزة.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أن نقلنا لأوروبا وأمريكا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، متابعا أن نسعي للحصول على الدعم الدولي للخطة العربية لإعمار غزة.

وتابع أن أكدنا على دور الرئيس الأمريكي ترامب في وقف إطلاق النار في غزة، ونبني على رؤية الرئيس ترامب لنبذ الحروب والتعايش والسلام.

وأكمل أن أكدنا علي ضرورة وجود عملية سياسية وصولا لقيام الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد استعداده للمساهمة في اعادة إعمار غزة.