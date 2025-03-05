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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل 80 باكو الحلقة 6 .. وفاء عامر تظهر بشخصيتها الحقيقية

80 باكو
80 باكو
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، سادس حلقات مسلسل " 80 باكو " ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدى المفتي وانتصار ، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا بـ 24 ساعة .

وحلت الفنانة وفاء عامر ضيفة علي سادس حلقات مسلسل 80 باكو ، بشخصيتها الحقيقية .

فريق عمل مسلسل 80 باكو:


مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية. 


قصة مسلسل 80  باكو :


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر هدي المفتي مسلسل 80 باكو

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