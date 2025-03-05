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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: علاج النعاس في رمضان.. و8 نصائح لمرضى ضغط الدم.. وهذه فوائد التمر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان، ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟، علاج النعاس في رمضان وأسبابه، وغيرها

نشرة المرأة والمنوعات

قطايف رمضان قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

فوائد تناول التمر في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه

علاج النعاس في رمضان وأسبابه.. طرق للتغلب عليه

رمضان قطايف التمر ضغط الدم الكنافة المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات

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علاج النعاس في رمضان وأسبابه.. طرق للتغلب عليه

أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه
أسباب النعاس في نهار رمضان وكيفية التغلب عليه

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان
نصائح للحفاظ على ضغط الدم في رمضان

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان
فوائد تناول التمر في رمضان

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