نشرة المرأة والمنوعات: علاج النعاس في رمضان.. و8 نصائح لمرضى ضغط الدم.. وهذه فوائد التمر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان، ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟، علاج النعاس في رمضان وأسبابه، وغيرها

نشرة المرأة والمنوعات

قطايف رمضان وطريقة تحضير العجينة والحشوات.. والفرق بينها وبين الكنافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في رمضان؟.. لن تتوقع الفوائد

8 نصائح لمرضى ضغط الدم يجب اتباعها في رمضان.. النوم والسحور أهمها

علاج النعاس في رمضان وأسبابه.. طرق للتغلب عليه