ما أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات ؟

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ضروري لصحة سيارتك وأدائها، كمان ان الحفاظ على جاهزية سيارتك للطريق لا يقتصر على تزويدها بالوقود وتغيير زيتها، ولكن هناك ميزة تعمل علي توفير المال والحفاظ على سلامتك وهي ميزة نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS .

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات

نظام مراقبة ضغط الإطارات يوفر مزايا كبيرة لتجربة القيادة ويعمل علي تحسين كفاءة الوقود وإطالة عمر الإطارات، و الغرض من نظام ضغط الإطارات هو مراقبة ضغط الإطارات بسياراتك، وذلك لان ضغط الإطارات المناسب أمر حيوي للقيادة بأمان وكفاءة .

- اضرار الإطارات الغير المنتفخة بشكل كاف

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات

1- تقليل القدرة على التعامل

2- إجهاد نظام الفرامل بالسيارة

3- تقليل استهلاك الوقود

4- تعزيز تآكل الإطارات المبكر

5- ارتفاع درجة حرارة الإطارات، مما يؤدي إلى انفجارها

- فوائد صيانة نظام مراقبة الضغط الخاص بالإطارات

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات

- الاقتصاد في استهلاك الوقود

عندما يكون ضغط الإطارات منخفض للغاية، تزداد مقاومة الدوران، وبالتالي تحرق سيارتك المزيد من الوقود لقطع المسافة التي كانت لتقطعها بإطارات منفوخة بشكل صحيح.

وبالتالي أي انخفاض في ضغط الإطارات مهما كان طفيف يتسبب في انخفاض كفاءة الوقود، وهو ما يتراكم بمرور الوقت.

- زيادة عمر الإطارات

يجب أن تدوير الإطارات على قمتها، وقد يمنع نقص ضغط الهواء حدوث ذلك وبالتالي تميل الإطارات غير المنتفخة إلى التآكل بشكل أسرع على حوافها.

ويساعدك نظام مراقبة ضغط الهواء في تذكيرك بنفخ إطاراتك، مما يضمن لك إمكانية استغلال كل كم ممكن من إطاراتك.

- الحفاظ علي سلامة السيارة

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات

يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الإطارات سلبًا على قدرة سيارتك على المناورة والكبح، بل وقد يؤدي إلى ثقب أحد الإطارات أو انفجاره، من خلال تنبيهك عندما يكون ضغط الإطارات منخفض، يعمل نظام مراقبة ضغط الإطارات في سيارتك على تقليل هذه المخاطر، مما يحافظ على سلامتك وسلامة السائقين الآخرين.

- ضمان أداء السيارة

يعمل ضغط الإطارات المناسب على تحسين أداء سيارتك بدءًا من كيفية تماسكها على الطريق وحتى سلاسة كبحها، ويبقيك نظام مراقبة ضغط الإطارات على اطلاع دائم حتى تتمكن سيارتك من الأداء بأقصى قدر من الكفاءة.

أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات بالسيارات



ويساعد نظام TPMS في سيارتك إذن على الحفاظ على سلامة وأداء سيارتك من خلال مراقبة ضغط الإطارات بشكل مستمر وإخطارك عندما ينخفض إلى ما دون حد معين.