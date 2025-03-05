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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر لسادس يوم من شهر رمضان في أسوان

موعد اذان الفجر
موعد اذان الفجر
محمد عبد الفتاح

نستعرض عبر "صدى البلد" موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح يوم الخميس الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك حيث يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان ليوم الخميس الموافق 6/3/2025 فى تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعون دقيقة ( 04:45 ص ) ، ومواقيت الصلاة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:46 صباحاً .

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 06:07 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:00 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصراً.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:06 مساءً.

وكانت هناك إستعدادات مكثفة قامت بها محافظة أسوان لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إفتتاح سلسلة من المعارض التي تم إقامتها تحت شعار " أهلاً رمضان " بتخفيضات وصلت إلى 30 % على كافة السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية .

وكان قد قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بإفتتاح سلسلة المعارض فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ، وأقل من مثيلاتها فى الأسواق، مع مراعاة جودة المنتج ورضاء المواطن عن توافر السلع الأساسية والغذائية التى يحتاجها خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد أهالى أسوان أن معارض " أهلاً رمضان " فى محافظة أسوان ساهمت فى توافر السلع الأساسية من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التى يحتاجها المواطن خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بشكل كبير يلبى طلبات وإقبال المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة وبأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

وأضافوا بأن هذه التخفيضات ساهمت أيضاً فى زيادة الإقبال على معارض أهلاً رمضان، ومع زيادة الإقبال توسعت محافظة أسوان فى افتتاح هذه المعارض لتكون متاحة فى المدن والمراكز المختلفة فى أسوان، بعد أن وصل إجمالى ما تم افتتاحه من معارض لـ29 معرضاً.

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