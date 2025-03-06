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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أخميم الزراعي بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالة كل منهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي، يقودها المدعو "محمد ا.ع.ا"، 45 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وأخرى ملاكي يقودها المدعو "يوحنا ش.ف.م"، 46 عامًا، حاصل على دبلوم، ويقيم بمركز دار السلام.

وأسفرت المعاينة الأولية عن أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيدي قائد السيارة الأولى؛ مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية وجهًا لوجه.

ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة من مستقلي السيارة الأولى، وهم:" رضا ا.ع.ح، 60 عامًا، ربة منزل، مصابة بسحجة بالذقن، وأحمد م.ح.ي، 67 عامًا، بالمعاش، مصاب بسحجة بالوجه، وسهير أ.م.ح، 35 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح متهتك بالفخذ الأيسر".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أفاد قائدا السيارتين والمصابون بمضمون الواقعة، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

سوهاج اصطدام سيارتين اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إصابة ملاكي

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