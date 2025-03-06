بتورتة القاضية ممكن.. أفشة يحتفل بعيد ميلاده: سنة جديدة كلها خير

احتفل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي بعيد ميلاده التاسع والعشرين، وذلك عقب فوز القلعة الحمراء على طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الدوري المصري "دوري نايل" لكرة القدم.

ونشر أفشة صورة الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر حاملا تورتة عيد الميلاد مغطاة بشعار النادي الأهلي ومزينة بجملة “القاضية ممكن بتعليق: "سنة جديدة كلها خير إن شاء الله في ستر وصحة ونجاحات".

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولةالـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يحرص الجهاز الطبي بالنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله على تجهيز محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق الأحمرلمواجهة انبى المقبلة بكأس عاصمة مصر حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانةحيث يغيب اللاعب عن مباراة الطلائع غداً بالدوري.

وتعرض أفشة للإصابة فى التدريبات الأخيرة التى سبقت مباراة الزمالك ليغيب عن القمة التى انتهت بالتعادل 1/1.