لمرور 1085 عامًا على تأسيسه.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال السنوي للجامع الأزهر

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية لتأسيس الجامع الأزهر الشريف لعام 1446هـ - 2025م، والتي تأتي هذا العام بمناسبة مرور (1085) عامًا على تأسيسه في 7 رمضان 361هـ 21 يونيه (972م)، في إطار الاحتفالات التي تُحيي تراث مصر الإسلامي والعلمي، وذلك بالمنطقة الأزهرية بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والعميد مصطفي شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية بكفرالشيخ، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، وممثل بيت العائلة المصرية بكفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور غانم السعيد، ممثل جامعة الأزهر، والشيخ أحمد زيدان، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.

انطلقت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، تلاها كلمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الذي استعرض دور الأزهر الشريف كمنارة علمية وحضارية عبر العصور، ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، بعد ذلك، تم عرض فيلم وثائقي تسلسلي عن جامع الأزهر، الذي سلط الضوء على محطات تأسيسه وتحوله من جامع للصلاة إلى منارة علمية عالمية تخرج منها علماء أثروا في مسيرة الحضارة الإسلامية، ثم تلت ذلك فقرة إنشاد ديني تعكس التراث الإسلامي الأصيل.

وخلال كلمة القمص بطرس بسطوروس وكيل عام المطرانية وممثل بيت العائلة المصرية في كفر الشيخ، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، قائلًا إن الله يريد للبشرية جمعاء أن تعيش في سلام وود ومحبة، مؤكدًا دور الأزهر والكنيسة في الحفاظ على النسيج المصري وتعزيز الوحدة الوطنية، وتجنب الفتن، مستشهدًا بقوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»

في كلمته، قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، قائلاً: نعيش نفحات الشهر الفضيل، الذي نستحضر فيه بفخر تاريخ تأسيس الجامع الأزهر، الذي يحمل في جدرانه عبق الأصالة وإرث التنوير، وقد مهد طريقًا لأجيال من العلماء والدعاة والمفكرين الذين أناروا دروب الإنسانية بنور العلم والدعوة إلى الله، وقدم للإسلام والمسلمين خدمات جليلة.

وعبر المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال بمناسبة اليوم السنوي للجامع الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمي والديني العظيم، الذي يعد منارة للإسلام والعلم في كل زمان ومكان.