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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقها.. تسريبات مخيبة للآمال لهواتف Pixel 9a فما القصة؟

هواتف Pixel 9a
هواتف Pixel 9a
لمياء الياسين

قد يكون هاتف Pixel الاقتصادي القادم من Google قريبًا. لقد تم بالفعل تداول هاتف Pixel 9a عبر الإنترنت ولكن أحدث تسريب أكد تاريخ إطلاقه في كل من السوقين العالمية والهندية. 

هاتف Google Pixel 9a 
 

وفقا للتسريبات التي نشرها المسرب  المعروف Yogesh Brar و الذي شارك المعلومات على X (Twitter سابقًا  سيظهر هاتف Pixel 9a  يظهر لأول مرة عالميًا في 19 مارس 2025.

 في الوقت نفسه، من المقرر إطلاقه في الهند و سيصل قبل سابقه Pixel 8a والذي تم إطلاقه ه عالميًا في شهر مايو.


 

هاتف جوجل بيكسل 9a


كشف التسريب من Yogesh عن بعض الأخبار المخيبة للآمال. في حين تشتهر سلسلة "Pixel a" بأنها هواتف متوسطة المدى ذات مواصفات عالية الجودة ، إلا أنها لا تزال باهظة الثمن بشكل عام. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك أسعار قريبة من مستويات iPhone 16e مما يعني أن هناك "عامًا آخر من الأسعار الباهظة".
تشتهر سلسلة هواتف Pixel "a" من Google بتوازن الأداء والقدرة على تحمل التكاليف وتجربة Android من الدرجة الأولى.

ميزات هاتف  جوجل بيكسل 9a


في حين أن خط Tensor من شرائح Google ليس معروفًا بأدائه الخام، إلا أن هذه المعالجات مصممة مع وضع قدرات الذكاء الاصطناعي في الاعتبار يعد معالج Tensor G4 SoC عبارة عن مجموعة شرائح مصممة خصيصًا لتشغيل الذكاء الاصطناعي من Google على هواتف Pixel.

صنعت الشركة هذا المعالج بالتعاون مع Samsung، مستفيدة من وحدات Google الداخلية لأمان الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي.

بصرف النظر عن التحسينات في الأداء، هناك أيضًا زيادة بنسبة 20 بالمائة في كفاءة الطاقة أيضًا.

أما عن الطراز السابق فقد جاء بفتحة عدسة af / 1.9 ولكن قد توفر الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل في Pixel 9a فتحة عدسة af / 1.7.

قد يقترن هذا بعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل.

وستدعم كلتا العدستين أدوات التصوير الحاسوبي من Google مثل Night Sight وMagic Eraser لتحسين جودة الصورة.

في الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على مستشعر Sony IMX712 بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.

هواتف Pixel هواتف متوسطة المدى قدرات الذكاء الاصطناعي هاتف Pixel 9a

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