سيدني الأسترالي يهزم جيونبوك الكوري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

حقق فريق سيدني الأسترالي فوزًا مهمًا على حساب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2.

تفاصيل المباراة

شهد اللقاء تألق المهاجم البولندي باتريك كليمالا، الذي سجل ثنائية سيدني، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 36، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليقود فريقه لفوز ثمين خارج أرضه يعزز من حظوظه في التأهل.

مباراة الإياب وحسابات التأهل

من المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الخميس المقبل 13 مارس، على ستاد مدينة سيدني، حيث يسعى الفريق الأسترالي لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، بينما يحتاج جيونبوك للفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل قلب الطاولة.

المواجهة المحتملة في نصف النهائي

وسيواجه المتأهل من هذه المواجهة الفائز من اللقاء الذي يجمع بين سانفريس هيروشيما الياباني وليون سيتي سايلرز السنغافوري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.