كيف تحمي نفسك من الصداع في رمضان

يعد الصداع من أشهر المشكلات التى تواجه الصائمين خلال شهر رمضان ويمكن تجنبه من خلال بعض العادات الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع “clevelandclinic” نكشف لكم كيفية الحماية من الصداع فى رمضان.



يمكنك تقليل خطر الجوع والصداع الناتج عن انخفاض نسبة السكر في الدم من خلال مايلي:

شرب الماء طوال وقت الافطار للبقاء رطبًا .

عدم تناول كمية كبيرة من الماء فى السحور .

تناول وجبات متكررة وبكميات أصغر.

الحصول على ليلة نوم جيدة.

جدولة فترات الراحة طوال فترة الإفطار لتناول الوجبات الخفيفة أو الوجبات.

كميات محدودة من الكافيين والأطعمة المصنعة والغنية بالسكر.

الفواكه والخضروات النيئة، أو المطبوخة مع إضافة القليل من الدهون أو السكر.

الأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

تناول المكسرات والبذور مثل اللب الأبيض.

اللحوم والأسماك التي لم يتم معالجتها أو تدخينها أو تجفيفها ولكن يجب الابتعاد عنها فى السحور.