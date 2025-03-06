بمشاركة 580 متنافسًا .. مسابقة لحفظ القرآن الكريم في كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ والقرى المجاورة لها مسابقة قرآنية كبرى بمشاركة 580 متسابقًا من مختلف الأعمار والمستويات، وذلك تحت إشراف الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف.

وقد تنوعت مستويات المسابقة لتشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، ونصف القرآن، وربع القرآن، مما أتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتسابقين للمشاركة والتنافس.

وقد حضر فعاليات المسابقة فضيلة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، وعدد من أعضاء لجنة الامتحان، وهم: الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطريني، مدير عام المساجد، والشيخ عبد الحميد سالم، رئيس قسم التدريب، والشيخ السيد النجار، مفتش متابعة، والشيخ أحمد حنبل، رئيس قسم الثقافة الدينية، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير شؤون القرآن، والشيخ محمد عطا الله، مفتش متابعة، والشيخ عبد الواحد يونس، مفتش دعوة، والشيخ السيد يوسف، مدير المتابعة، والشيخ هشام المغازي، مفتش الأوقاف.

كما شارك في لجنة التنظيم كل من: الدكتورة لمي حمدي والدكتورة دينا حمدي والدكتور الطباخ، وإسماعيل الشربيني، والدكتور أحمد السيد البرلسي، والمهندس أحمد عمر، وأحمد سالم، والمهندس إبراهيم البرلسي.

ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقة في يوم 14 في قاعة أبو حجر، وسيتم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، وذلك بهدف تشجيع حفظة كتاب الله تعالى، وتكريم المتميزين منهم، ونشر تعاليم القرآن الكريم السمحة.