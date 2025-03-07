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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Captain America: Brave New World يحقق 345 مليون دولار عالميا

Captain America: Brave New World
Captain America: Brave New World
نجلاء سليمان

حقق فيلم مارفل الجديد Captain America: Brave New World أكثر من 345 مليون دولار خلال حوالي شهر من عرضه في السينمات العالمية.

فيلم Captain America: Brave New World مازال متصدرا للبوكس أوفيس الأمريكي على مدار الشهر الماضي ولكنه فشل في تحقيق أرقام عالية. 

بلغت إيرادات فيلم Captain America: Brave New World في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 167 مليون دولار في أمريكا الشمالية. 

فيلم كابتن أمريكا الجديد من بطولة أنتوني ماكي، هاريسون فورد، سيث رولينز المصارع الشهير، شيرا هاس، روزا سالازار، وإخراج يوليو أوناه، ويعد أحدث إصدارات مارفل العالمية. 
 

في فيلم Captain America: Brave New World يتسلم صديق كريس إيفانز أنتوني ماكي الذي يلعب شخصية سام ويسلون لقب ودرع كابتن أمريكا ويتورط في  حادثة دولية وعليه اكتشاف الدافع وراء خطة عالمية شريرة والتصدي لها لحماية الكوكب كعادة الأفينجرز. 

بلغت ميزانية فيلم Captain America: Brave New World أكثر من 180 مليون دولار لإنتاجه، وما لا يقل عن 100 مليون دولار لتسويقه في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن ترتفع أرقام إيراداته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. 

مارفل كابتن أمريكا Captain America

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