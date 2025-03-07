لامين يامال، صاحب الـ 17 عامًا، أحد أبرز اللاعبين في صفوف فريق برشلونة الإسباني هذا الموسم.



وظهر لامين يامال، في المباريات الكبرى هذا الموسم بشكل مؤثر أبرزها مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد عندما عادل النتيجة لبرشلونة أمام الملكي وقاد فريقه للفوز بخماسية.

ويقدم لامين يامال مستوى مميزا هذا الموسم مع برشلونة، إذ شارك في 36 مباراة بكل المسابقات، وسجل 11 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد لامين يامال، مع فريق برشلونة، في صيف 2026، ودائمًا ما يتردد حوله فكرة رحيله والانتقال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

حقيقة انتقال لامين يامال إلى ريال مدريد

كشف لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد، حال تلقيه عرضًا مستقبليًا.

وقال يامال في حوار لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: الإسبانية: “الانتقال إلى ريال مدريد؟ مدريد لا”.

وأضاف نجم برشلونة: “أشعر بالراحة في برشلونة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، لا يتوجب عليك أن تشعر بأنك نجم أو متفوق أو أدنى، ليس ضروريا، الأمر المهم هو أن تشعر بالراحة، وأن تلعب من أجل الفريق وأن يحصل زملاؤك في الفريق على المساعدة، هذا يكفي".

وحول أفضل شخص يقدم له النصيحة في غرفة ملابس برشلونة، أجاب: “رافينيا، إنه يتحدث معي دائمًا قبل المباريات وبعدها وعقب التدريب”.

وأضاف: “أعتقد أن رافينيا من بين المحاربين القدامى في الفريق، لأن في النهاية الآخرون هم في نفس عمري أو أكبر مني بعامين، هو الشخص الذي أتحدث معه أكثر والشخص الذي لدي معه أفضل علاقة”.

وكيل لامين يامال يفجر مفاجأة سارة

أكد خورخي مينديز، وكيل أعمال لامين يامال نجم برشلونة، أن اللاعب سيمدد عقده مع البلوجرانا.

وقال مينديز في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: "لامين يامال سيوقع عقدًا جديدًا مع برشلونة، تحدثنا اليوم فقط عن لامين وسيبقى".

وأضاف: "أنت تعلم ذلك، إنه باقٍ، لا يوجد أي شك".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن توقيع اللاعب عقد طويل الأمد عندما يبلغ لامين يامال سن الـ18 عامًا، الصيف المقبل، وفقًا للصحفي بشبكة سكاي سبورتس فابريزو رومانو.