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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل العتاولة 2 الحلقة 7.. طارق لطفي يحاول إنهاء حياة عيسى الوزان

العتاولة 2
العتاولة 2
محمد نحلة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل العتاولة 2، أحداثا مثيرة، بعد أن  انتهزت فيفي عبده الفرصة للايقاع بين نصار الذي يجسده أحمد السقا، و"حنة" التي تجسدها زينة، بعدما عرفت بطلاقهمتا، ووجدت أنها فرصة جيدة لزواج ابنتها من نصار.

وشهدت الحلقة افاقة خضر الذي يجسده طارق لطفي من الغيبوبة وحاول قتل عيسى الوزان الذي يجسده باسم سمرة معتقدا انه السبب فيما حدث له لكن نصار يتدخل في أخر لحظة.


أبطال مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

طارق لطفي عيسى الوزان العتاولة 2

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